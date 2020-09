Résultat Ligue 1 : le RC Lens enchaîne une 3e victoire face aux Girondins (2-1)

Solide à défaut d'être brillant jusqu'à présent, les Girondins de Bordeaux ont craqué ce samedi après-midi sur la pelouse du RC Lens (1-2). Une troisième victoire de rang méritée pour le promu nordiste, supérieur dans le jeu et qui s'est créé les meilleures occasions.

Si Benoît Costil a retardé l'échéance en détournant sur son montant une tentative de Sotoca (24e) puis en réalisant une parade incroyable devant Ganago (38e), le portier international a été surpris au retour des vestiaires sur une passe en retrait mal assurée de Rémi Oudin qui profite à … Ignatius Ganago, auteur de son 3e but en 3 matches (49e).

C'est encore sur un errement défensif et avec l'intervention de la VAR que le match tourne définitivement en faveur des Sang et Or. Après visionnage des images, Monsieur Millot désigne le point de penalty et exclu Paul Baysse. Gaël Kakuta transforme son 3e penalty de la saison (59e). Par la suite, Lens a tranquillement géré son avance... Concédant quand même la réduction du score de Samuel Kalu au bout du temps additionnel (90e+5).