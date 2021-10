Résultat Ligue 1 : Montpellier 0-0 Lens (mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après 45 minutes de jeu, les hommes de Franck Haise subissent dans l'Hérault. Sauvé par son poteau sur une tentative de Valère Germain (9e), Jean-Louis Leca a été déterminant devant Stefi Mavididi (34e). Les Sang et Or ont eu une occasion d'ouvrir le score contre le cours du jeu mais le coup-franc de Jonathan Clauss a été stoppé par un Jonas Omlin vigilant (28e). Tout reste à faire...