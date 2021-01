Résultat Ligue 1 : RC Lens 0 - 0 OGC Nice (mi-temps)

Après le bonheur de gagner au Vélodrome, en milieu de semaine, le RC Lens ne parvient pas à se débarrasser de l'OGC Nice (0-0) à Bollaert-Delelis. En bas de classement (14es), les Azuréens parviennent à tenir tête à des Sang et Or en manque d'inspiration. Tout reste donc à faire dans le second acte où, on l'espère, les acteurs parviendront à se lâcher et à régler la mire.