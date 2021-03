Résultats Coupe de France : le RC Lens éliminé, Montpellier passe aux forceps

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Après Boulogne (N1) et Toulouse (L2) qualifiés hier soir, trois autres clubs se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France à l'issue des matches de 14h15 ce samedi. Au stade Bauer de Saint-Ouen, le RC Lens a été surpris par le Red Star (National 1). Les Sang et Or se sont inclinés 3-2 sur la fin après avoir mené 2-1 grâce à Medina et Doucouré. Les Parisiens ont poussé dans les dix dernières minutes pour arracher un succès mérité.

Dans les autres rencontres, le MHSC a difficilement battu Alès (N3) sur le score de 2-1. Jordan Ferri et Gaëtan Laborde sont les buteurs héraultais. Désormais en National 2, Sedan s'est imposé sur la pelouse de Saint-Louis Neuweg (2-0). Enfin la rencontre entre Rumilly (N2) et Annecy (N1) file en prolongations (1-1).