Résultats Ligue 1 : match fou entre Montpellier et le RC Strasbourg, le RC Lens mène, Reims freiné (mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au LOSC

Quel match du côté de la Mosson ! Entre Montpellier et le RC Strasbourg, la rencontre est rapidement devenue dingue. Après une entame de match catastrophique avec deux buts de Delort et Mendes encaissés rapidement, les Alsaciens ont réussi à revenir dans le match par deux penaltys de Lala et Diallo. Delort a redonné un nouvel avantage aux siens avant qu'Ajorque ne parvienne à égaliser juste avant la pause (3-3).

Entre Dijon et le RC Lens, la partie est plus équilibrée entre deux formations qui ont décidé de mettre la pression sur l'adversaire. Mais à ce petit jeu, ce sont les Sang et Or qui ont trouvé la faille. Le pressing de Kalimuendo a poussé Racioppi à une erreur grossière pour offrir le premier but du joueur du PSG sous le maillot Lensois (0-1).

Du côté de Reims, enfin, malgré un Boulaye Dia encore remuant, aucune des deux équipes n'a pour le moment réussi à se créer une vraie occasion franche (0-0).