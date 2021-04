Stade Brestois - RC Lens (1-1) : Dall'Oglio fustige l'arbitrage

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Courageux, le RC Lens, affaibli par la Covid-19, a accroché le match nul à Brest (1-1). Dans la course à l'Europe, ce point comptera. Ce résultat a frustré Olivier Dall'Oglio et les Brestois.

En conférence de presse, le boss du SB29 s'en est pris à l'arbitre de la rencontre : "« Mon sentiment c’est qu’on a perdu 2 points. Je pensais qu’on était capable de tenir le score. En ce moment je sais que c’est délicat devant le but mais sur coup de pied arrêté, il y a moyen. Pour moi, ça s’est joué sur les décisions arbitrales. […] On a eu du mal à sortir face à leur pressing organisé. Il aurait fallu être plus précis dans notre jeu. Malgré nos courses et nos appels, les garçons ont été généreux. On reste frustré, les 3 points auraient été mérités. Il faudra aller jusqu’au bout. »

🎥 La réaction de Franck Haise après le point décroché à @SB29 #SB29RCL #rclens pic.twitter.com/DCRirZhaOJ — Racing Club de Lens (@RCLens) April 18, 2021