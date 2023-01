Stade Brestois - RC Lens : les Sang et Or sans trembler à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une entame parfaite et une aptitude à réagir. Voilà ce qu'on peut dire du RC Lens au terme des 45 premières minutes de ce 16e de finale de Coupe de France. Les joueurs de Franck Haise ont ouvert le score d'entrée de jeu, dès la 6e minute, sur une frappe de Le Cardinal, astucieusement détournée par Wesley Saïd (0-1, 6e).

Un sacré coup de massue pour les Brestois qui, pourtant, sont ensuite entrés dans leur match. En trouvant la transversale de Leca à la 11e minute, sur une tête de Le Douaron, et en égalisant par Slimani, à la 19e, d'un joli but de la tête après un centre d'Honorat (1-1, 19e). Les Sang et Or reprenaient ensuite leurs esprits et l'avantage au score grâce à Medina, qui, de la tête une fois encore, devançait la sortie de Blazquez (2-1, 30e). Huit minutes plus tard, au terme d'un beau mouvement collectif, c'est la recrue Adrien Thomasson, idéalement servi par Medina, qui, de la tête pour changer, offrait deux buts d'avance aux Sang et Or (3-1, 38e).