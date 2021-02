Stade de Reims – RC Lens (1-1) : Guion conscient d'avoir eu chaud face aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Stade Rennais

C'est un samedi bien compliqué que le Stade de Reims a vécu sur sa pelouse face au RC Lens. En menant au score contre le cours du jeu, les Champenois ont longtemps été très heureux de tenir la victoire. Finalement, même le match nul après l'égalisation lensoise est une bonne affaire.

Dans son analyse d'après-match, David Guion a tenu à mettre en avant la qualité d'un adversaire très convaincant dans le jeu. « On a rencontré une équipe lensoise qui restait sur une très belle dynamique et accrocher une telle équipe c’est déjà bien. Sur la première mi-temps, on a réussi à ressortir les ballons et trouver des décalages, c’était intéressant. Les Lensois ont surtout eu des occasions sur corner. Mais en seconde période, on a été trop bas, l’équipe lensoise a très bien joué et nous a posé beaucoup de soucis. »

Guion affiche un petit regret

De son propre aveu, la seconde période a été bien compliquée à traverser. Ce qui explique pourquoi le petit point du nul suffit à son bonheur. « Ils ont été meilleurs que nous sur cette deuxième mi-temps et c’était logique qu’ils reviennent à la marque. C’est une équipe qui a des automatismes, qui est très dangereuse et qui se crée des occasions à tous les matches. Le regret, c’est qu’on n’a eu aucune occasion en seconde mi-temps mais ça reste un bon point. C’est le point de la solidarité pour mes joueurs qui se sont beaucoup accrochés », a conclu Guion.