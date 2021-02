Stade de Reims - RC Lens (1-1) : Pierre Ménès se paie les « Pinocchios de la VAR » !

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur le match nul entre le Stade de Reims et le RC Lens samedi (1-1). Pour le consultant du CFC, c'est un « miracle que les Champenois n’aient pas perdu ce match par trois buts d’écart tant la différence de niveau était abyssale, entre une formation nordiste qui joue, qui s’engage, qui attaque et une équipe rémoise qui produit une sorte de béton poreux, c’est-à-dire aucune ambition dans le jeu mais peu d’intensité sur le plan défensif ».

« Nos amis les Pinocchios de la VAR... »

Séduit par un Seko Fofana au « volume de jeu assez époustouflant », déçu par le penalty manqué de Gaël Kakuta, Pierre Ménès n'a pas compris l'autre coup de pied de réparation flagrant oublié pour Lens dans le money-time – « un vrai scandale » selon lui - et il a dégoupillé contre l'arbitrage.

« Nos amis les Pinocchios de la VAR n’ont pas bronché et monsieur Wattellier ,avec un air mi-désolé, mi-méprisant, a sifflé la fin du match dans la foulée, faussant le résultat final. Les arbitres n’arbitrent plus, ce sont les mecs dans le car qui le font et cela devient insupportable », a-t-il pesté.