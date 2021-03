Stade Rennais : l'hommage poignant de Bourigeaud au RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Benjamin Bourigeaud vit sa 4e saison au Stade Rennais mais son attachement au RC Lens reste intacte. C'est ce que le Chti a confirmé dans un entretien à France Bleu Armorique.

« Je sais d’où je viens »

« La Bretagne et le Nord, c’est un peu pareil, a-t-il glissé. Il y a un accueil chaleureux. Je pars du principe où je sais d’où je viens. Je ne vais pas me le cacher. J’ai vécu de très belles années là-bas aussi. Quand on voit Bollaert, même en Ligue 2, qui a une ferveur exceptionnelle. L’attachement des gens envers le foot, envers la région, ce sont des choses qui sont ancrées en nous. C’est pour cela que je suis toujours autant attaché au Nord. Je suis désormais également attaché à la Bretagne après avoir passé 4 ans ici, ce n’est pas rien, ça fait partie de ma vie ».