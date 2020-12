Stade Rennais – RC Lens (0-2) : Haise avait un plan précis pour faire sombrer les Bretons

Après une période délicate soldée par une défaite le week-end dernier contre Angers, le RC Lens a relancé la dynamique avec une victoire probante face au Stade Rennais (2-0). Le tout au terme d'un match plein où les Sang et Or se sont montrés bien plus compacts que lors des dernières rencontres.

Devant la presse, le coach Franck Haise a d'ailleurs révélé que le plan était clair pour faire tomber les Bretons. Éviter de partir à l'abordage dans le pressing avec le souci premier de maintenir un bloc. « Il fallait faire une belle performance, être solides, laisser peu d'espaces. Le but c'était d'être un peu plus compacts que d'habitude et toujours avancer dès que c'était possible. On a aussi été efficaces. En particulier sur la première occasion, toujours la plus importante », s'est réjoui Haise.

Un bilan comptable inimaginable

Le coach lensois, qui voit son équipe occuper la septième place de Ligue 1, ne pouvait que savourer ce joli constat. « Avant la saison, je ne m'attendais pas qu'on ait 21 points pour notre 12e journée, puisqu'on a encore un match en retard. Je ne pense pas qu'on en ait volé aucun (...). Il n'y a pas que le coach qui découvre la Ligue 1, il y a aussi plein de joueurs. Il faut s'ajuster, s'adapter et ce soir, ils l'ont particulièrement bien fait. Gagner de cette manière-là, avec cette lucidité presque de bout en bout, c'est un bon signal. »