Stade Rennais - RC Lens (0-2) : Pierre Ménès valide déjà l'objectif de Franck Haise

C'est une grosse démonstration de force qu'ont réussi les Sang et Or hier soir à Rennes (2-0). Face à une équipe formatée pour la Champions League, les hommes de Franck Haise se sont imposés quasiment sans trembler, faisant oublier la différence de niveau supposée entre eux, promus, et leur adversaire, 3e du dernier championnat. Cela leur a valu l'hommage de Pierre Ménès sur son blog, qui leur prédit un maintien tranquille.

"L’équipe de Franck Haise est très séduisante"

"On a vu une différence athlétique assez saisissante entre les deux équipes. Bien sûr, les Lensois qui ont eu un match remis à cause de la COVID étaient certainement plus frais, mais la différence d’impact était hallucinante."

"Le premier but a été marqué par Kalimuendo d’une jolie frappe croisée du gauche, son troisième en Ligue 1 et le second par Ganago, qui a trompé Salin après un bon enchaînement. Les Sang et Or continuent d’épater et poursuivent leur excellent début de saison, avec cette fraîcheur et cette mentalité où chacun joue sa partition pour le collectif, sans en rajouter. L’équipe de Franck Haise est très séduisante et devrait se maintenir sans aucun souci."