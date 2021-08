Stade Rennais - RC Lens (1-1) : Haise envoie un message fort à son équipe

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Au terme d'un match très rythmé, le RC Lens est allé chercher un bon point ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (1-1) à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Seko Fofana (19e) a répondu à Kamal Deen Sulemana (14e). Après la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a affiché sa satisfaction tout en rappelant à ses joueurs qu'il ne fallait pas baisser la garde pour la suite de la saison.

"C’était un bon match des 2 côtés, avec beaucoup d’intensité et de bonnes intentions. Le nul est logique au regard du contenu et des occasions. La saison dernière est maintenant derrière nous, c’est un autre chapitre qui s’ouvre. Il ne faut pas jouer avec la médaille autour du coup et on voit que ce n’est pas le cas. Si nos contenus et l’évolution correspond à ce qu’on attend, avec la base de cette première rencontre jouée avec des joueurs absents et d’autres arrivés au mieux il y a 2 jours, je pense qu’il y a de bonnes choses en perspective mais il faut garder cette exigence. On a bougé un peu les choses mais pas que sur l’animation offensive, on a aussi dû le faire sur le plan défensif car Rennes nous posait des problèmes et on a bien sur les régler pendant le match. Les joueurs ont bien répondu et ceux entrés aussi", a confié le coach lensois au micro de Prime Video.

🏁 Au terme d'une rencontre très rythmée, face à une formation ambitieuse du championnat, les hommes de Franck Haise ramènent un bon point de Bretagne. @staderennais 1⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Fofana (16')#SRFCRCL pic.twitter.com/UDzaLGr416 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2021