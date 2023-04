Stade Rennais - RC Lens : Genesio et Haise prévoient un choix fort chacun

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le Stade Rennais et le RC Lens s'affrontent, ce samedi (21h) au Roazhon Park, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Alors que Bruno Genesio et Franck Haise n'ont pas voulu dire dans quel système de jeu ils évolueraient durant cette rencontre, le journal L'Equipe croit savoir que les deux entraîneurs devraient aligner une défense à trois défenseurs centraux.

Les compos probables

Stade Rennais : Mandanda - Omari, Wooh, Theate - Traoré, Bourigeaud, Ugochukwu, Meling - Doué, Toko-Ekambi, Kalimuendo.

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Sotoca, Abdul Samed, Fofana, Frankowski - Thomasson, Fulgini, Openda.

Pour résumer Découvrez ci-dessus les compos probables du choc dans la course à l'Europe entre le Stade Rennais et le RC Lens, comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur