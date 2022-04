Strasbourg – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Une fois n'est pas coutume, Julien Stéphan a quelques soucis pour composer son équipe. Il compte trois absents en défense centrale avec Lucas Perrin suspendu, Ismaël Doukouré et Maxime Le Marchand blessés. Le milieu est aussi fortement diminué avec les blessures d'Adrien Thomasson et Sanjin Prcic en plus de l'incertitude entourant la présence de Jean-Ricner Bellegarde.

Les absents du côté de Strasbourg : Perrin (suspendu), Le Marchand, Prcic, Doukouré, Thomasson (blessés), Bellegarde (incertain).

Strasbourg fortement amoindri au milieu et en défense

Côté lensois, ce sont surtout les suspensions de deux cadres - Florian Sotoca et Kévin Danso – qui perturbent Franck Haise. Sinon seul Corentin Jean est encore en réathlétisation. Retour de Facundo Medina derrière et la question va se poser concernant la titularisation ou non des internationaux africains présents lors des barrages de la CAN.

Les absents du côté de Lens : Sotoca, Danso (suspendus), Jean (blessé).

Strasbourg : Sels - Guilbert, Nyamsi, Djiku, Caci, Fila - Sissoko, Aholou, Liénard (cap.) - Gameiro (ou Diallo), Ajorque.

Lens : Leca - Gradit, Wooh, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Haïdara (ou Frankowski) - Kakuta (ou Da Costa), Kalimuendo, Saïd.

Strasbourg - Lens, les compos probables Ce dimanche (13h, sur Prime Vidéo), Strasbourg reçoit Lens à la Meinau pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Voici les compositions probables des deux équipes ainsi que leurs absents.

Alexandre Corboz

Rédacteur