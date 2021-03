Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Tenu en échec le week-end dernier par le FC Metz (2-2), le RC Lens se déplace ce dimanche à Strasbourg, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Frank Haise voudront prendre leur revanche après leur défaite décevante au match aller (1-0).

Strasbourg - Lens sur Canal+Sport

RC Lens Credit Photo - Icon Sport