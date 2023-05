Toulouse FC – RC Lens : satisfait de ses joueurs, Haise se prépare pour l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce mardi soir, le RC Lens a fait le boulot en Haute-Garonne en venant s’imposer face au TFC à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Une partie que les Sang et Or n’ont pas commencé de la meilleure des manières comme l’a expliqué Franck Haise en conférence de presse.

« On a eu une entame très compliquée, mais on s'attendait à ce type de scénario. Durant les 25 premières minutes, on a été un peu entre deux. Heureusement qu'on est restés solides et qu'on n'a pas pris des buts à ce moment-là. Dans ce match, on n'a jamais été fantastiques. On a bien repris le fil du match en seconde période. Sans être flamboyants, on a réalisé une bonne partie », a reconnu le coach lensois.

Le titre, « ce n’est pas lucide d’en parler » pour le coach lensois qui a affirmé que le vestiaire du RC Lens n’y songeait pas. Avant d’affronter l’OM ce week-end, l'entraîneur du RC Lens est revenu sur le match aller face aux Phocéens. Une rencontre où les Sang et Or s’étaient imposés au Vélodrome (1-0) en étant bien embêtés par les Marseillais qui avaient survolé la première mi-temps sans trouver le chemin des filets.

« Sur la première mi-temps, les Marseillais nous avaient posé énormément de problèmes. À l'époque, on avait eu beaucoup de difficultés à sortir de leur pressing, on n’est pas les seuls et cela me rassure… En revanche, on avait réussi à faire une grosse seconde mi-temps avec de bonnes choses. Ce week-end, j’espère ne pas attendre la seconde période mais je sais que cela sera un match très compliqué, c’est une certitude », a expliqué Franck Haise à notre micro après la partie.