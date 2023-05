Toulouse - RC Lens : les compos officielles sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

De son côté, Philippe Montanier fait un peu tourner après la finale de Coupe de France et la « fatigue cognitive » qui a touché son groupe suite au sacre et à la célébration de ces dernières heures...

Pour cette rencontre, Franck Haise est privé de Salis Abdul Samed, qui purge son 2ème match de suspension après son carton rouge à Paris alors que l'ex-Toulousain Deiver Machado est trop court et que Jimmy Cabot, Wuilker Farinez et Wesley Saïd (lui aussi passé par le Téfécé) squattent toujours l'infirmerie.

Toulouse : Dupé (cap.) - Keben, Rouault, L.Costa, Mo.Diarra – Kamanzi, Genreau, Sierro – Chaïbi, Onaiwu, Ratao.

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana, S.Fofana (cap.), Haïdara – Sotoca, Thomasson – Openda.

Pour résumer

Même si l'affiche fait beaucoup parler, et hérisse les poils des Marseillais, agacés du cadeau fait aux Sang et Or face à un adversaire qui sort de deux jours de célébration, le RC Lens va bel et bien disputer son match de Ligue 1 face au Toulouse FC ce mardi soir (21 heures).