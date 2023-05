RC Lens : Thomasson a déjà hâte d’affronter l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens confirme ! Ce mardi soir, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, les Sang et Or sont venus à bout du récent vainqueur de la Coupe de France, le Toulouse FC, au Stadium. Une victoire importante pour les Sang et Or dans la lutte pour la deuxième place. « Aujourd'hui, on avait à cœur de faire un bon match même si on savait que cela allait être difficile. Malgré cela, on a su rester sérieux et mettre le but au bon moment », a confié Adrien Thomasson à notre micro en zone mixte.

L’OM en ligne de mire

Ce samedi à 21h, l’OM se déplace à Bollaert pour affronter le RC Lens dans un choc déterminant entre le 2e et le 3e à quelques journées de la fin de la Ligue 1. Le Lensois se dit déjà prêt à relever le défi. « On peut désormais se concentrer à Marseille. Cela va être un gros match devant nos supporteurs. On a vraiment hâte d’y être car cela va être une belle bataille. On va bien profiter des quelques jours que l’on a pour se préparer », a lancé Adrien Thomasson après la rencontre.