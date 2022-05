Troyes - RC Lens : les compos officielles !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Troyes :

👉 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗻 pour affronter le @RCLens ⁰!



Allez Troyens, un soir pour écrire l'histoire 💙 !#ESTACRCL 🔵⚪ pic.twitter.com/FHdrDKOI1x — ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 14, 2022

RC Lens :

🔥 Voici les 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront face à l'@estac_officiel dans une heure !



Pour cette avant-dernière journée de @Ligue1UberEats, Franck Haise aligne le même 1⃣1⃣ de départ que le week-end dernier.#SiFierDEtreLensois #ESTACRCL pic.twitter.com/lZgIF1Osfh — Racing Club de Lens (@RCLens) May 14, 2022

Pour résumer Le RC Lens se déplace ce samedi sur le terrain de Troyes, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Fabien Chorlet

Rédacteur