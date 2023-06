ASSE - Mercato : un ancien Vert en passe de signer au RC Lens pour 5 M€ !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens négocie bel et bien avec le Paris FC pour la venue de son attaquant Morgan Guilavogui, auteur de 15 buts cette saison en Ligue 2. Selon L’Équipe, le club parisien aimerait obtenir 5 millions d’euros pour son joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024. Une somme élevée du point de vue artésien, où l’on parlerait davantage de 2 à 3 M€. Sacha Tavolieri, lui, va plus loin. Guilavogui déjà d'accord avec le RC Lens « Le RC Lens avance bien pour Morgan Guilavogui ! Les dirigeants lensois ont transmis une offre prometteuse proche des 5M€ voulus par le Paris FC avec qui les négociations sont avancées. Ce transfert prend le chemin », a déclaré le journaliste belge sur son compte Twitter. D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE est déjà d’accord avec le RC Lens. 🟡🔴 Comme annoncé par @lequipe, le #RCLens avance bien pour Morgan #Guilavogui ! Les dirigeants lensois ont transmis une offre prometteuse proche des 5M€ voulus par le #ParisFC avec qui les négociations sont avancées.

Ce transfert prend le chemin. #Ligue1 #mercato pic.twitter.com/XyurOuTNMq — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 14, 2023

Pour résumer Alors que l’AS Saint-Étienne ne fait pas partie des plans de Morgan Guilavogui (25 ans), qui entend évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens serait en passe de le débaucher au Paris FC sur ce mercato contre 5 millions d'euros.

Bastien Aubert

Rédacteur