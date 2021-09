FC Nantes - Mercato : une piste estampillée Bayat prend de l’ampleur au RC Lens 

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Florent Ghisolfi est directement passé du marché estival à la préparation du mercato hivernal. Pas le temps de souffler que, déjà, des rapports de scouts arrivent sur le bureau du directeur sportif du RC Lens pour lui permettre de recruter de futures pépites à bas coût en janvier ou l'été prochain.

Récemment, on apprenait ainsi que Ghisolfi aurait flashé sur Adem Zorgane. Ce milieu défensif de 21 ans est international algérien et suivi par de nombreux clubs. Sa cote est estimée à 3,3 M€ par Transfermarkt. Le petit souci, pour le Racing, c'est qu'il évolue à Charleroi, club dirigé par Mehdi Bayat, frère de Mogi, sulfureux agent et directeur sportif officieux du FC Nantes.

Le compte Twitter MSV Foot, qui a sorti l’information, ajoute que le RC Lens est toujours intéressé mais que le Hertha Berlin suivrait également de très près les prestations de Zorgane. D’autres clubs seraient également sur les traces de l’international algérien.

