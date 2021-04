Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

La grosse info : le RC Lens piste Yvan Neyou (ASSE)

Le Racing Club de Lens piste trois renforts pour la prochaine intersaison, dont le milieu de terrain franco-camerounais de l’AS Saint-Etienne Yvan Neyou.

RC Lens, ASSE - Mercato : les Sang et Or prêts à tenter un gros coup pour un protégé de Puel

