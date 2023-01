OGC Nice - Mercato : Ghisolfi chipe une recrue au nez et à la barbe du RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, les dirigeants du RC Lens seraient intéressés par le défenseur central burundais de l'Istanbul Basaksehir, Youssouf Ndayishimiye.

Ndayishimiye a choisi l'OGC Nice

Mais Youssouf Ndayishimiye serait une piste à oublier pour les Sang et Or. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le joueur de 24 ans aurait rejeté le RC Lens et se dirigerait vers l'OGC Nice, qui aurait quasiment trouvé un accord avec le club turc pour son transfert. Le montant de l'opération s'élèverait à environ 10 millions d'euros. Florent Ghisolfi, qui a récemment quitté le club artésien pour devenir le nouveau directeur sportif du Gym, serait donc sur le point de jouer un vilain tour à son ancien club.

🚨Info: Youssouf Ndayishimiye 🇧🇮💫



▫️Accord quasiment trouvé entre Nice et Istanbul Başakşehir pour le transfert Ndayishimiye.



▫️Ndayishimiye a rejeté Lens.



▫️Prix : ~10M€.



▫️Reste à trouver un accord financier avec ses représentants.



Avec @sebnondahttps://t.co/oriv32VMU0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 20, 2023

Pour résumer Le défenseur central burundais de l'Istanbul Basaksehir, Youssouf Ndayishimiye, qui aurait refusé le RC Lens, serait tout proche de s'engager avec l'OGC Nice.

