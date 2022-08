OGC Nice - Mercato : on sait s'il y a une option d'achat dans le prêt de Claude-Maurice au RC Lens

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Comme nous vous l'avons relayé ce mardi, l'OGC Nice et le RC Lens auraient trouvés un accord pour le prêt d'Alexis Claude-Maurice, qui était également pisté par le RC Strasbourg.

Visite médicale programmée à ce mercredi !

Mais selon les informations du quotidien L'Equipe, ce prêt ne serait pas accompagné d'une option d'achat. L'ancien joueur de Lorient devrait arriver ce mercredi à Lens afin de satisfaire la traditionnelle visite médicale et de s'engager officiellement avec le club artésien.

Le milieu offensif de Nice, Alexis Claude-Maurice, passera sa visite médicale préalable à son engagement en prêt à Lens ce mercredi. https://t.co/lumhqyKh4W pic.twitter.com/kRerVi0bSD — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur