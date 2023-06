OL, RC Lens – Mercato : Peter Bosz prêt à souffler un joueur aux Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est surtout l'avenir de Loïs Openda, convoité par le RB Leipzig, qui anime le Mercato du côité du RC Lens. Plusieurs noms sont évoqués (Guilavogui, Koïta, Orban) pour remplacer le buteur belge, mais le RCL songerait aussi à Stijn Spierings pour renforcer son milieu. Spierings de Toulouse au PSV ? Le joueur est en fin de contrat à Toulouse, qui a officialisé son départ. Mais il ne devrait pas rejoindre Lens. Il en est effet sur le point de s'engager avec le PSV Eindhoven, qui vient de nommer Peter Bosz, l'ancien coach lyonnais.

Laurent HESS

Rédacteur