OM, OL, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Willy Sagnol glisse un indice sur l'avenir de Mikautadze

Le dossier Georges Mikautadze est l'un des plus gros feuilletons de ce mercato estival. Auteur d'un Euro 2024 remarqué avec la Géorgie, l'attaquant du FC Metz est courtisé de toutes parts en Ligue 1 cet été, avec l'AS Monaco, le RC Lens, l'OM, l'OL ou encore le Stade Rennais à ses trousses. "Monaco semble très intéressé, Lens aussi" Dans un entretien au site stéphanois Poteaux Carrés, Willy Sagnol a confirmé que le RC Lens et l'ASM étaient en pole pour son joueur. "Georges a encore montré à l'Euro qu'il peut aller à un niveau plus élevé, a expliqué le sélectionneur de la Géorgie. C'est ce que je lui souhaite car c'est un bon gamin aussi. J'espère qu'il va pouvoir jouer des matches de haut niveau tous les week-ends voire tous les milieux de semaine s'il rejoint un club européen... Monaco semble très intéressé, Lens aussi. On verra bien !" Pour résumer On se dirigerait bien vers une lutte à deux pour Georges Mikautadze (FC Metz), entre l'AS Monaco et le RC Lens. C'est ce que laisse entendre Willy Sagnol. "J'espère qu'il va pouvoir jouer des matches de haut niveau tous les week-ends voire tous les milieux de semaine s'il rejoint un club européen... Monaco semble très intéressé, Lens aussi", a confié le sélectionneur de la Géorgie.

Laurent HESS

Rédacteur