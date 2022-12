OM, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Delort au RC Lens, la piste devient sérieuse !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Déçu de ne pas avoir eu la revalorisation salariale promise par son président, Jean-Pierre Rivère, Andy Delort voudrait quitter l'OGC Nice cet hiver et serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, du RC Lens ou encore du Stade Rennais, si l'on en croit les informations de Nice-Matin.

Delort intéresse le RC Lens mais...

Selon La Voix du Nord, l'attaquant algérien aurait même déjà été proposé au RC Lens, qui serait bien intéressé pour récupérer l'ancien Montpelliérain. Mais le club artésien n’aurait pas encore répondu et donc pas encore donné de suite. Le salaire de l'attaquant niçois, qui serait de l’ordre de 200 000 euros mensuels, n'entrerait pas dans les finances de l'actuel dauphin du Paris Saint-Germain au classement. Une solution de prêt pourrait ainsi faire débloquer l'opération. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Gym, Andy Delort a inscrit 6 buts en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

