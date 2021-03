PSG - Mercato : Kalimuendo a déjà une bonne raison de rester au RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Dijon FCO

Hier, Arnaud Kalimuendo a inscrit son 5e but de la saison avec le RC Lens. Un but qui a permit au RCL de ramener sur le fil un point précieux de son déplacement à Angers (2-2). Le club artésien se frotte les mains d'avoir obtenu le prêt du jeune joueur du PSG.

Sur les traces de Pascal Françoise

Et à 19 ans et un mois, Kalimuendo est devenu, comme le révèle le site Stats Foot, le plus jeune joueur lensois à inscrire 5 buts dans l'élite depuis Pascal Françoise (18 ans et 10 mois). C'était le 15 janvier 1977. Alors, en route pour d'autres records avec les Sang et Or, Kalimuendo ?