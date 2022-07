PSG - Mercato : on sait pourquoi le RC Lens n'a pas pu recruter définitivement Kalimuendo

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Prêté au RC Lens par le Paris Saint-Germain lors des deux dernières saisons, Arnaud Kalimuendo est retourné au PSG cet été. Mais alors que les dirigeants lensois espéraient recruter définitivement l'attaquant français, ce dernier ne reviendra pas dans le nord de la France cet été.

Kalimuendo était trop cher pour le RC Lens

La raison ? Le prix réclamé par le club de la capitale pour laisser partir Arnaud Kalimuendo lors de ce mercato estival. En effet, selon les informations du journal L'Equipe, les dirigeants parisiens attendraient une offre d'environ 25 millions d'euros pour l'international Espoirs français. Ce qui a calmé les ardeurs des Sang et Or, qui ont préféré miser 6 millions d'euros sur Adam Buksa et 9,8 millions d'euros sur Loïs Openda pour renforcer leur attaque cet été.

Retour sur cette première victoire de la présaison 👇#RCLVAFC — Racing Club de Lens (@RCLens) July 8, 2022

