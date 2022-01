PSG - Mercato : Pierre Ménès éloigne le meilleur joueur de L1 de Paris !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

L’entourage de Seko Fofana ne se démonte pas malgré l’intérêt que le milieu du RC Lens suscite au mercato. « Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club, a commenté son agent Antony Mendez chez Foot Mercato. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. »

Avant même que le conseiller du milieu du RC Lens n’évoque de lui-même l’OM mais surtout le PSG, Pierre Ménès avait déjà évoqué un éventuel transfert de Fofana à Paris. Selon l'ancien consultant de Canal+, ce dernier ne serait pas possible malgré son nouveau statut de cador du championnat.

« Ce Fofana confirme, match après match, semaine après semaine et mois après mois qu’il est l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – joueurs du championnat, a-t-il analysé après le succès contre le LOSC. On peut supposer qu’il ne sera plus au Racing l’année prochaine, la logique voudrait qu’un club de la dimension du PSG s’intéresse à un joueur qui évolue à un poste où il est nettement déficient. Mais j’ai peur que ce ne soit pas assez bling-bling pour Paris. Mais quel joueur… »

Juste pour le plaisir... Le but égalisateur de Seko Fofana dans les derniers instants de la rencontre. (@Eurosport_FR) pic.twitter.com/HbvSf13bCC — Le public lensois (@lepubliclensois) January 4, 2022