RC Lens : 120 M€ en C1, Oughourlian table sur un Mercato record cet été !

Joseph Oughourlian ne boude plus son plaisir de voir le RC Lens retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. « Quand j’ai repris le club (en mai 2016), nous étions à 17 M€ de revenus, raconte le président actionnaire majoritaire du club à L’Équipe. Là, on va peut-être atteindre 120 M€ avec la Ligue des champions. Depuis cinq ans, Lens change de dimension. La L1, on pensait que ça arriverait plus rapidement. L’Europe, c’était un vrai rêve. L’incertitude de la 3e place ne nous aurait pas permis de planifier la prochaine saison. Je ne pense pas qu’on y fera piètre figure. On monte les marches les unes après les autres. En espérant ne pas nous prendre les pieds dans le tapis sous peine de dévaler l’escalier. On en reparlera prochainement parce que les choses ne se déroulent jamais comme on le pensait. »

Une remise au pot d'Oughourlian ?

La qualification pour la phase de groupes de la C1 va ainsi rapporter 25 M€ brut non prévus, soit a minima 20 M€ de marge nette. À l’origine, le club artésien avait programmé une 12e place en L1. Son budget était de 62 M€ hors mutations. La 2e place lui rapportera 10 M€ de recettes en plus en droits domestiques (26 contre 16). Le vrai danger a bien été identifié en interne : les velléités de départ au sein de son staff ou de son effectif. Sont concernés, a priori : Brice Samba, Kevin Danso, Facundo Medina, Seko Fofana ou Loïs Openda, Adam Buksa, Jean Onana, et peut-être Julien Le Cardinal devraient changer d’air.

« Les Sang et Or veulent demeurer réactifs en termes de trésorerie, cohérents sur l’ossature de l’effectif. Pas question pour eux de s’appauvrir. Mais si un joueur dispose d’une proposition non refusable et que le club s’y retrouve (Fofana ?), tout le monde en discutera, poursuit le quotidien sportif. Pour le moment, les signaux sont au vert. L’exode n’est pas certain. Pour la première fois depuis quatre ans, selon ses dirigeants, Lens aura une masse salariale de première partie de tableau. Personne ne sait si son actionnaire remettra au pot. »

Pour résumer Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions grâce à sa deuxième place verrouillée ce samedi, le RC Lens s’apprête à changer de dimension la saison prochaine. Et, ce, à tous les niveaux. Notamment financier.

Bastien Aubert

Rédacteur