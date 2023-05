RC Lens : Arnaud Pouille fait une grosse annonce sur le Mercato estival des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Invité du 6-9 sur France Bleu Nord ce jeudi matin, Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, a évoqué l'avenir de l'effectif de Franck Haise alors que les Sang et Or se préparent à redécouvrir la Ligue des Champions l'été prochain. S'il ne veut pas vendre encore la peau de l'ours avant de l'avoir tué, alors que Lens a encore besoin de trois points pour assurer sa deuxième place, le dirigeant nordiste reconnaît quand même que le scénario C1 est travaillé en interne même si rien n'est encore validé avec le grand patron Joseph Oughourlian : « Le conseil d'administration du club se réunira quand on sera effectivement qualifiés ».

« On ne pourra pas dépecer »

Parmi les grands axes de la stratégie du club, Arnaud Pouille est clair : ce ne sera pas le grand exode malgré les sollicitations à venir. « Il faudra être solide (...) À un moment donné, ce qui fait notre force, c'est la stabilité. On travaille avec Franck Haise et Grégory Thil pour savoir quelle est la limite du nombre acceptable de départs. Ce sera dit aux joueurs et aux représentants, mais le principe vous l'avez : on ne pourra pas dépecer ».

Concernant la politique de recrutement, Arnaud Pouille n'en a pas dit plus, simplement qu'il ne faut pas s'attendre à voir le RC Lens se prendre pour un autre. « On va rester sur ce qu'on sait faire ». En clair, des joueurs déjà scoutés de longue date dans la limite maximale de 10 M€ par investissement...

#RCLens : le club fixera une "limite" aux transferts cet été pour ne pas "dépecer" l'effectif, assure le DG Arnaud Pouille, invité ce matin du 6-9 de @fbleunord



➡️ https://t.co/1JqmAqPWYz pic.twitter.com/3GONuMt2hU — France Bleu Nord (@fbleunord) May 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens quasiment en Ligue des Champions pour la saison 2023-24, les Sang et Or ne feront ni grands changements dans leur stratégie, ni grosse révolution de palais en interne. Arnaud Pouille a été clair concernant les départs...

Alexandre Corboz

Rédacteur