RC Lens, ASSE - Mercato : la réponse ambigüe du Racing à l'intérêt présumé pour Neyou

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

En début de soirée, France Bleu Nord a annoncé que le Racing Club de Lens suivait avec attention trois joueurs de Ligue 1, dont le Stéphanois Yvan Neyou. Cela n'a visiblement pas plus à la direction artésienne, qui a publié un communiqué ce soir pour nier avoir pris contacts avec qui que ce soit. En revanche, on notera que les Sang et Or ne disent pas qu'ils ne sont pas intéressés par les joueurs en question !

"Aucun contact n'a été pris"

« Le RC Lens a pris connaissance avec étonnement de l’article de Sylvain Charley sur francebleu.fr et de ses diverses prises de parole du soir. Il est compréhensible que les médias soient tentés de diffuser des informations sur des dossiers de recrutement en contacts avancés. Cela l’est beaucoup moins quand il s’agit de joueurs potentiellement sur des listes et ce dans un timing surprenant à sept matches de la fin du championnat. »

« La direction du club assure qu’aucun contact n’a été pris pour la saison prochaine avec un des trois joueurs cités, leur représentant ou club. Le RC Lens appelle donc les différents médias, et en l’occurrence un média sérieux comme France Bleu Nord, à être le plus pertinent possible et à ne pas faire de désinformation, par respect pour le travail du club, les joueurs et l’équipe du RC Lens en pleine saison, les joueurs cités eux-mêmes ou encore leurs clubs respectifs. »