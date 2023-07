RC Lens : ça se gâte pour Levi Garcia, Haise parle Mercato et met un coup de pression !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Si Franck Haise se dit satisfait du stage à Divonne-les-Bains, le coach du RC Lens ne veut que ses joueurs se tapent sur le vente avant le début de la saison prochaine. « Le bilan de ce stage est positif car on a pu travailler dans de bonnes conditions, a-t-il affirmé sur le site officiel du club avant d’hausser le ton. Tout le monde a pratiquement eu 75 à 90 minutes voire un peu plus pour certains. C’est positif, on avance avec un effectif pas terminé mais bien constitué. On va essayer de le renforcer dans les prochaines semaines (...) Ceux qui repartent sur la saison avec les louanges de la saison dernière n’ont pas compris ce qu’est le football. Si vous commencez à jouer avec la médaille autour du cou, non seulement elle va être un peu lourde, mais ce n’est pas celle qui va vous faire courir ni progresser. Les joueurs sont bien au courant. J’ai quand même un certain nombre de joueurs expérimentés, qui sont là pour être des relais. Ils savent très bien que ce qu’on a fait est certainement magnifique et exceptionnel, mais que c’est derrière. Quand tout le monde sera à la retraite, qu’ils auront fini leur carrière, ils pourront se retourner et regarder les photos. Moi je ne suis pas là pour regarder les photos, mais pour continuer à avancer. »

Coup dur pour Levi Garcia

En attendant, le dossier Levi Garcia semble au point mort. Si le Trinidadien est une piste importante pour remplacer Loïs Openda, parti à Leipzig, L’Équipe fait savoir que l’AEK Athènes ne veut pas le lâcher avant de connaître en août son sort en Ligue des champions. Présent au 3e tour préliminaire, il jouera les 8 ou 9 août puis le 15. « Les dirigeants laissent très peu d’espoirs aux Lensois de pouvoir avancer concrètement avant cette date », explique le quotidien sportif. En cas de qualification en barrages et si l’AEK maintient sa position, les dirigeants français devront espérer conclure le dossier dans les dernières heures du mercato, la rencontre retour étant prévue les 29 ou 30 août. Dimitris Melissanidis, le propriétaire du club, s’est même engagé vis-à-vis de ses supporters à ce que Levi Garcia fasse la Ligue des champions à l’AEK en cas de qualification pour la phase de groupes. Et qu’il resterait jusqu’à la potentielle élimination.

