RC Lens, FC Barcelone - Mercato : nouveau rebondissement pour Fofana et Brozovic !

Le recrutement d'un milieu de terrain par al-Nassr ressemble à une partie de ping-pong avec Marcelo Brozovic et Seko Fofana pour protagonistes ! Le club saoudien voulait en priorité le Croate. Il s'est mis d'accord avec son club, l'Inter Milan, pour un transfert de 27 M€ et a proposé au joueur 20 M€ de salaire annuel. Sauf que Brozovic, également pisté par le FC Barcelone, a demandé 30 M€. Du coup, les dirigeants d'al-Nassr se sont rendus hier en France pour négocier le transfert de Seko Fofana. A qui ils auraient proposé entre 10 et 15 M€ de salaire, sachant que le Racing a promis de laisser partir son capitaine pour moins de 30 M€ pour services rendus.

Les dirigeants saoudiens sont en Croatie

Seulement, ce mercredi, nouveau rebondissement : les dirigeants d'al-Nassr ont été vus en Croatie pour négocier directement avec Brozovic ! Si le milieu de 30 ans donne son accord, cela enlèverait une belle épine du pied au RC Lens. A moins que le club saoudien ne décide de s'offrir à la fois le Croate et l'Ivoirien. Ce qui, vu la folie dépensière du royaume en cet été 2023, n'est pas impossible...

