RC Lens, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Openda déjà fixé pour son avenir ?

C'est encore une saison synonyme de succès pour Loïs Openda. Brillant lors du dernier exercice, sous les couleurs du RC Lens, le buteur patenté a depuis rejoint, comme vous le savez, le RB Leipzig pour près de 40 millions d'euros lors du mercato estival. "Ouvert à tout" Et comme en France, l'Allemagne succombe au charme du joueur, lui qui a déjà inscrit dix buts en Bundesliga. Mais rien ne dit que ce sera encore le cas la saison prochaine, car au travers de propos accordés à Bild, et retranscrits par Footmercato, Openda annonce la couleur quant à sa future destination. "Je suis ouvert à tout. Peut-être un jour en Angleterre ou en Espagne. Mais pour le moment, je suis totalement concentré sur l’Allemagne et mes tâches avec le RB Leipzig." Pour rappel, Openda est sous contrat avec Leipzig jusqu'au mois de juin 2028. Et le potentiel transfert coûtera cher au club acquéreur... Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Parti du RC Lens l'été dernier, en direction de la Bundesliga et du RB Leipzig, l'attaquant Loïs Openda a bel et bien l'intention de gravir un échelon supplémentaire dans les prochains mois. Un transfert dans un club plus huppé n'est pas à exclure.

