RC Lens, FC Nantes - Mercato : après Augustin, Bâle s'offre un Sang et Or ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Bâle continue son marché en France. Après Jean-Kévin Augustin, qui était libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, le club suisse a recruté le jeune attaquant du RC Lens, Aaron Akalé, qui évoluait la saison dernière avec l'équipe U19. Le désormais ex joueur des Sang et Or s'est engagé avec le vice-champion de Suisse pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025.