RC Lens, FC Nantes - Mercato : surprises pour Ganago, Kakuta et Fofana, Onana arrive à Lens !

INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Le FC Nantes attend aujourd’hui Ignatius Ganago pour sa visite médicale préalable à la signature d’un contrat de trois ans, plus un en option. Comme déjà évoqué hier, le RC Lens et le FC Nantes se sont accordés hier sur un transfert de 3,5 M€ hors bonus. Si le deal semble proche, certains s’étonnent de voir ce même Ganago présent dans le groupe retenu par Franck Haise pour affronter le FC Lorient ce soir...

Autre surprise : le RC Lens et le FC Nantes ne se sont pas entendus sur le dossier Gaël Kakuta. Selon L’Équipe, les Canaris l’avaient mis de côté courant août quand le Racing avait demandé 4 M€ et l’ont relancé sans avancée notable. Dernier dossier chaud au RC Lens : Seko Fofana.

Selon Nice Matin, l’OGC Nice a bien exprimé son intérêt pour le capitaine des Sang et Or... pas emballé par le début de saison du Gym… « Ce n’est peut-être pas irrémédiable et impossible financièrement », glisse le quotidien régional qui relance la piste menant à Miralem Pjanic au FC Barcelone en plan B.