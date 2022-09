RC Lens, Girondins - Mercato : Junior Onana est la huitième recrue estivale des Sang et Or ! (officiel)

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Le RC Lens a officialisé l'arrivée de Junior Onana en provenance des Girondins de Bordeaux. Après Brice Samba, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed, Lucasz Poreba, Alexis Claude-Maurice, Loïs Openda et Adam Buksa, le milieu de terrain camerounais devient donc la huitième recrue estivale des Sang et Or. Tome 8 : 𝐎𝐍𝐀𝐍𝐀𝐗, 𝐖𝐇𝐀𝐓'𝐒 𝐌𝐘 𝐍𝐀𝐌𝐈𝐗 🎶



📕 https://t.co/GbzFiZkJLw#Mercatix #FierDEtreLensois pic.twitter.com/D06zupxRtj — Racing Club de Lens (@RCLens) September 1, 2022

Pour résumer Le RC Lens a officialisé l'arrivée de Junior Onana en provenance des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain camerounais est la huitième recrue estivale des Sang et Or.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life