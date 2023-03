RC Lens, Bordeaux - Mercato : les Sang et Or et les Girondins se bataillent une pépite de Liga

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Selon les informations du journal L'Equipe, le RC Lens, toujours en quête de bons coups sur le marché des transferts, serait intéressé par le jeune ailier droit français, Haissem Hassan (21 ans), qui évolue à Villarreal depuis l'été 2020.

La concurrence est forte dans ce dossier

Également courtisé par les Girondins de Bordeaux, Brentford, Sunderland, l'Udinese, Valladolid, Eibar, Alaves ou encore Anderlecht, l'ancien joueur de Châteauroux aurait déjà été approché par le club artésien l'été dernier tandis que Bordeaux aurait formulé une offre à Villarreal cet hiver pour le recruter. Problème pour le RC Lens et les Girondins de Bordeaux, le Sous-marin Jaune compterait sur Haissem Hassan pour l'avenir et la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur