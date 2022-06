RC Lens : Haise laisse entendre que Kalimuendo ne reviendra pas et fixe la nouvelle priorité du mercato estival

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Le mercato estival

"Aujourd'hui, c'est difficile de parler. On peut estimer qu'il y aura beaucoup plus de départs de joueurs au gros temps de jeu, mais pour l'instant seuls Kalimuendo et Cahuzac sont partis. On va laisser le mercato faire son oeuvre."

Cabot

"Cabot, je l'ai connu à Lorient dans un système différent mais il a trouvé ses marques au poste de piston, même si il a de la polyvalence. Il participe déjà aux entrainements collectifs."

Buksa

"Buksa a un profil complet. Finisseur, qui se déplace, à l'aise dans le domaine aérien."

Abdul Samed

"Abdul Samed que l'on a vu il y a 3 ans. Même année que Doucouré, ce n'était pas facile de faire de la place pour 2. On sentait un vrai potentiel. Après sa saison avec Clermont, il y a encore moyen de le faire progresser à l'image de Doucouré."

Poreba

"Poreba, je le suis depuis 7 mois. C'est un jeune joueur. Il s'exprime déjà un peu en français. C'est un vrai joueur de football avec un gros volume de jeu. Il était capitaine de son équipe et international espoir, ce n'est pas rien."

Les possibles départs de Clauss, Doucouré et Fofana

"Chaque entraîneur souhaite conserver ses meilleurs joueurs. J'ai la volonté de les garder, mais il y a un projet club et un projet joueur. Je m'adapterai. En tout cas, ils sont contents d'être là actuellement."

Le recrutement du gardien

"Il y a une priorité dans le recrutement, c'est le poste de gardien de but. Farinez a une grosse blessure, donc on cherche un gardien numéro 1. On travaille. On a réfléchi à tout concernant le poste de gardien. Jean-Louis est un numéro 1 en puissance, mais je veux 2 gardiens qui peuvent performer en Ligue 1 tout de suite. Yannick Pandor avance, mais on ne veut pas bruler les étapes."

L'objectif de la saison prochaine

"Après 2 ans dans le Top 10, j'espère qu'on sera encore dans le top 10. Cela passe toujours par des étapes. Tout le monde veut aller vite, mais il y a certaines données à prendre en compte."

Pour résumer Après Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi, c'est l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, qui s'est présenté ce lundi lors du point presse de reprise. Voici ce qu'il faut en retenir.

