RC Lens : Haise glisse une info capitale sur la stratégie du Mercato

Le RC Lens ouvrira contre le Stade de Reims la 9e journée de Ligue 1 demain à Bollaert (21h). Ce sera l’occasion de savoir si les Sang et Or ont déjà digéré leur brillant succès à Marseille dimanche dernier (3-2).

En conférence de presse, Franck Haise a tenu à calmer les ardeurs et a glissé une petite confidence sur la stratégie du RC Lens au sujet du recrutement en temps de mercato. Celle-ci vaut son pesant d’or

« Sur le recrutement je suis en lien direct avec Flo (Ghisolfi) et la cellule, a indiqué le coach des Sang et Or aux médias. On échange régulièrement dans la saison, je peux avoir une ou idée ou 2 mais ils amènent 90-95% des profils. Puis je vois les profils et je donne mon avis, mon accord sur un joueur. »

