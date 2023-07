RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Le départ de Fofana est plus décevant que celui d'Openda »

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

« Le transfert d'Openda était couru d'avance. C'est le mal français : les clubs répondent à une logique financière une fois l'objectif atteint. Là, il y a eu une saison exceptionnelle, avec ce public, cette équipe quia crevé l'écran. Openda a été très important, c'étit sûr qu'il allait être sollicité. Lens fait une belle culbute sur le plan financier, une très belle plus value. « Batshuayi, ce serait bien » Avec son transfert, le club va pouvoir recruter. Il y a plusieurs pistes, en Belgique, en Grèce, et j'ai vu que Batshuayi était sur la short-list. Ce serait bien. Il a une grosse expérience maintenant, il connait la L1. Il est international, il connait la Ligue des champions, le haut niveau. Il peut apporter. Le départ qui me déçoit le plus, c'est Seko Fofana. Que des joueurs comme Kanté et Benzema partent en Arabie Saoudite pour finir leur carrière, c'est assez logique, mais Fofana n'a pas 34 ans. C'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais ça reste décevant, surtout qu'il avait le brassard, qu'il avait resigné, avec cette prolongation à Bollaert, cette communion avec le public, cet amour. Le Racing va perdre ses deux meilleurs joueurs mais cela ne m'inquiète pas plus que ça car il y a un vrai savoir-faire au niveau du recrutement, un excellent coach avec Franck Haise, une assise, un collectif. Peut-être que l'attaquant qui va remplacer Openda marquera moins mais que les buts seront mieux répartis. J'ai confiance. Lens s'est rarement trompé ces dernières années, on l'a encore vu cet hiver avec Thomasson et Fulgini. Haise a cette capacité à faire entrer les joueurs dans le moule. » Podcast Men's Up Life Pour résumer Denis Balbir fait le point sur la situation du RC Lens à l'approche du début de la saison. Notre consultant se veut optimiste malgré le départ d'Openda au RB Leipzig et celui, programmé, de Fofana en Arabie Saoudite...



Laurent HESS

Rédacteur