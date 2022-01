RC Lens : le club fait une annonce forte sur Fofana et la suite du Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens ne souhaite pas s’affaiblir pour la seconde partie de la saison. Interrogé au sujet de la dernière ligne droite du mercato hivernal, Arnaud Pouille a été clair : personne ne doit partir d’ici à mardi. Surtout pas Seko Fofana.

« Pour l’instant, oui, il y a eu des approches, des intérêts et concrètement une offre écrite, basta. Mais nous, on ne souhaite pas vendre Seko là, ni qui que ce soit, a-t-il assuré dans La Voix du Nord. On doit réaliser un certain montant de ventes, qui peut être adapté selon la situation, sur le prochain mercato, on le fera. Pour moi, Seko ne donne aucun signe de vouloir partir. Je vous dis ça aujourd’hui, mais demain, si un club costaud tape à la porte, que Seko nous dit que c’est un projet auquel il croit, adhère, peut-être que le 31 janvier, il n’est plus là. De tout ce que je vois, il est plus proche d’être là longtemps qu’autre chose mais ça peut arriver. »

Au sujet d’Ignatius Ganago, qui serait également dans le viseur de Newcastle en janvier, Pouille a été très clair : oui, il a bel et été approché cet hiver mais l’ancien attaquant de l’OGC Nice se sent bien du côté du RC Lens. « Il n’y a rien du tout », a-t-il conclu.

Le Directeur général du #RCLens semble confiant à l’idée de garder le capitaine Sang et Or cet hiver.https://t.co/r2KC9qSdXt — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 25, 2022