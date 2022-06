RC Lens - Mercato : les détails du transfert de Doucouré dévoilés !

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Clap de fin pour Cheick Doucouré au RC Lens. Après quatre saisons passées chez Sang et Or, le milieu de terrain malien va découvrir le second championnat de sa carrière, la saison prochaine. À 22 ans, il va s’engager à Crystal Palace dans les prochains jours. Les détails de la transaction ont été dévoilés.

Sur Twitter, le journaliste Sébastien Denis a révélé la somme exacte du transfert avec tous les bonus. Ainsi, les Lensois vont recevoir un chèque de 22 millions d’euros, avec 5 de bonus supplémentaire, et auront 15 % à la revente en cas de plus-value.

Comme révélé par ailleurs, confirmation de l'accord total entre Crystal Palace et Lens pour Cheick Doucouré. Visite médicale et signature du contrat ce jeudi. Montant de l'opération : 22 M€ (et non 21) + 5 M€ de bonus et 15 % à la revente si plus-value.https://t.co/afVSCAzhs3 — Sébastien Denis (@sebnonda) June 29, 2022

Adam Duarte

Rédacteur

