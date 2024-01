RC Lens : les supporters ont un souhait pour le mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Dans une semaine, le marché hivernal refermera ses portes. Au RC Lens, on ne s'attend pas à un final échevelé. Jusqu'à présent, les Sang et Or ont attiré une recrue, le latéral gauche Jhoanner Chavez, prêté par Bahia. Ils devraient se mettre en quête d'un remplaçant à Massadio Haïdara si jamais ce dernier accepte la proposition du FC Nantes. En tout cas, le Racing, lui, a déjà accepté le transfert de 1,5 M€ proposé par les Canaris.

Une majorité souhaite voir débarquer une dernière recrue

Dans un sondage réalisé par Lensois.com, les supporters artésiens ont exprimé leur souhait pour la fin du mercato. Et celui-ci est très sage : 53,52% souhaitent voir débarquer une recrue, 18,47% deux, 0,47% plus de deux et 27,54% aucune. Une fois encore, les fans artésiens ont prouvé à travers ce sondage qu'ils ont la tête sur les épaules et conscience des moyens de leur club.

