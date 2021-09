RC Lens, LOSC, ASSE – Mercato : effet Messi, négociations... les dessous du dossier Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

S'il était pisté par de nombreux clubs (ASSE, LOSC, Cagliari notamment), Arnaud Kalimuendo a fait le choix de retourner en prêt au RC Lens quand le PSG lui a ouvert la porte. Un dossier qui n'était pas gagné mais que Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif du Racing, a évoqué longuement dans la Voix du Nord.

L'arrivée de Messi, le déclencheur

« Il y avait un timing à respecter, il fallait aussi l'alignement des planètes et de la réussite. Il ne fallait pas aller au charbon en juillet, car lui avait ce besoin de se frotter à l'effectif du PSG, avec raison. Il a montré des choses sur la prépa. L'évènement déclencheur, ça a été l'arrivée de Messi. Là, on s'est mis à discuter vraiment. Il y avait plein d'opportunités pour lui. En prêt, c'est une des meilleures opportunités du marché », explique Ghisolfi.

Une OA aurait créé des tensions entre Paris et Lens

Le dirigeant artésien est également revenu sur les conditions de ce prêt, cette fois-ci non assorti d'option d'achat : « Dimanche, on l'avait, mais c'était un dossier particulier et cette formule me convient très bien finalement. La saison dernière, on en avait une, on l'a levée, Paris allait forcément contre-lever, ça a finalement créé du trouble. On a touché une indemnité, c'était logique, grâce à Lens, sa valeur était multipliée. Là, ce sera beaucoup plus serein, on sait qu'il fait cette saison et rentre à Paris mais on touchera une indemnité : on sera valorisé selon ses performances ».