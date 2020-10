RC Lens, LOSC : Haise confirme trois absences pour le derby et évoque le cas Radovanovic

En marge de la rencontre amicale entre le RC Lens et Chambly (2-0), Franck Haise a fait le point sur l'effectif des Sang et Or à dix jours du derby. Le technicien a notamment acté trois forfaits : ceux d'Ignatius Ganago (entorse à la cheville), Seko Fofana (ischios) et Issiaga Sylla (mollet).

Pour les trois éléments, « la question ne se pose pas » sur leur présence pour le choc au stade Pierre-Mauroy contre le LOSC le 18 octobre. En revanche, Clément Michelin et Charles Boli pourraient être apte pour le derby du Nord.

Radovanovic à nouveau sélectionnable

Dans des propos rapportés par Lensois.com, Franck Haise est notamment revenu sur l'épineux cas Aleksandar Radovanovic, toujours pas parti à la clôture du Mercato. Le coach nordiste se dit prêt à le réintégrer : « Le gros du mercato est terminé mais il y a encore des endroits où ce n’est pas le cas. Maintenant, « Rado » était encore là au 6 octobre et s’il a eu 90 minutes ce jeudi, c’est aussi que je n’ai jamais fait une croix sur lui. Ce sont les circonstances qui faisaient que lui souhaitent trouver un autre challenge. Qu’il soit là pendant 3 mois ou 8 mois, il est un joueur du groupe et donc sélectionnable ».