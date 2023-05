RC Lens, LOSC – Mercato : Gift Orban fixe une grosse préférence pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Gift Orban ne cesse de faire trembler les filets en Belgique. Auteur de six buts sur ses quatre derniers matchs, l’attaquant nigérian plaît beaucoup en Europe, et notamment en France. Ainsi, Lillois et Lensois, qui pourraient tous les deux perdre leur attaquant respectif en personne de David et Openda, portent donc un intérêt tout particulier, au jeune goleador de 20 ans. Orban a une autre préférence Seulement, comme l’attaquant du KAA Gent l'a fait savoir à la presse locale (Het Nieuwsblad), Gift Orban aurait la volonté de partir en Premier League, son "rêve". D'après le journaliste turc Ekrem Konur, Chelsea, Manchester United, Fulham et Tottenham seraient notamment à l’affût d’une ouverture pour celui qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs africains. 🎙️ "I dream about the Premier League." Orban told Het Nieuwsblad.

🔵#CFC🔴#MUFC⚪#THFC⚪#FFC https://t.co/LVmgAiLcoB pic.twitter.com/TvdUXAI8dl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 21, 2023

Pour résumer En tout cas, Lillois comme Lensois, devraient déjà s’enquérir d’un plan B, puisque la piste menant à Gift Orban semble de plus en plus sinueuse. Souvent bien inspirés dans le recrutement, les deux clubs ne devraient pas avoir de mal à explorer d’autres chemins.

